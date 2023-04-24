قائد قوة المهام المشتركة الاميركية: التحالف لم يقم بتنفيذ أي عمليات بمفرده في سوريا والعراق

كشف قائد قوة المهام المشتركة الاميركية وكذلك نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي أن التحالف لم يقم بتنفيذ أي عمليات بمفرده منذ بداية العام في سوريا والعراق وانما فقط مع الشركاء المحليين.



وشدد قائد قوة المهام المشتركة الاميركية على أن الهجمات في العراق انخفضت بنسبة 68 بالمئة وبنسبة 55 بالمئة في سوريا.