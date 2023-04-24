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اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى
أخبار دولية
2023-04-24 | 14:13
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اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى
ثلاثة قتلى في اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان
أسفر اعتداء بقنبلة استهدف مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى متسببا بانهيار المبنى، وفق ما أفاد مسؤولون.
ووقعت انفجارات عدة في أنحاء المبنى في مدينة كابال الواقعة في شمال غرب ولاية خيبر بختونخوا.
وقال الضابط في شرطة مكافحة الإرهاب خالد سهيل "وقعت الانفجارات في مركز الشرطة وتسببت بانهيار كامل للمبنى".
وأورد المتحدث باسم جهاز الإسعاف في الولاية بلال فايزي أن "سبع جثث على الأقل انتُشلت من أنقاض المبنى المنهار فيما نقل 44 جريحا إلى المستشفيات المجاورة".
وصرح كبير المحققين في شرطة خيبر بختونخوا اختر حياة غندبور لفرانس برس "وقع انفجاران أو ثلاثة".
وقدر عدد القتلى بثمانية وعدد الجرحى بأكثر من أربعين "معظمهم من عناصر الشرطة".
ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن، لكن هجومين استهدفا مركزين كبيرين للشرطة منذ بداية العام نسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.
أخبار دولية
قتلى
اعتداء
قنبلة
باكستان
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