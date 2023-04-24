الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تشديد لعقوبات لندن وواشنطن وبروكسل على طهران والأخيرة تردّ بالمثل
أخبار دولية
2023-04-24 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تشديد لعقوبات لندن وواشنطن وبروكسل على طهران والأخيرة تردّ بالمثل
لندن وواشنطن وبروكسل تشدّد عقوباتها على طهران والأخيرة تردّ بالمثل
شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين بشكل منسّق عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
رداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بينما شجبت "فرض وتشديد العقوبات الوحشية" على الجمهورية الإسلامية.
وتشمل القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية 12 فردًا وكيانًا أوروبيًا إضافة إلى تسعة مواطنين وشركات بريطانية، وتتضمن تدابير مالية وحظرا على دخول البلد.
وأدرج على القائمة مدير شركة الأسلحة الألمانية "كراوس مافي ويغمان" فرانك هاون، والنائبان الأوروبيان إيلانا سيكوريل وأنطونيو لوبيز، والمحامية الفرنسية دومينيك أتياس، وضابط البحرية البريطانية الأدميرال بين كي، ووزير الخارجية الهولندي السابق أوري روزنتال.
من جهتها، أضافت لندن إلى قائمة عقوباتها أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع الدخول، وفق بيان للخارجية البريطانية.
ومن أبرز من طاولتهم العقوبات أربعة جنرالات من الحرس الثوري، فضلا عن إدراج المنظمة "في مجملها" على اللائحة، وفق الوزارة.
جاءت الخطوة بتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترفع عدد المدرجين على القائمة البريطانية إلى 300 شخصية وكيان.
من جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته التي نشرت في الجريدة الرسمية ثماني شخصيات - منها ضابط في الحرس الثوري - بالإضافة إلى مشغل الهواتف أريانتيل المتهم بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات.
وهذه سابع حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
على الجانب الأميركي، أدرج على لائحة العقوبات ثمانية من مسؤولي الشرطة والحرس الثوري إضافة إلى أمانة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب ويقيد الوصول إلى الإنترنت.
كما حظرت واشنطن منح تأشيرات سفر لأحد عشر مسؤولاً حكومياً إيرانياً "يُشتبه في مسؤوليتهم أو تواطئهم في انتهاكات أو احتجاز تعسفي أو قتل متظاهرين".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان "تؤكد المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام".
وأضاف "سنستمر في اتخاذ سلسلة كاملة من الاجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، مستنكرا "القمع الوحشي الذي يمارس على الشعب الايراني" متهما طهران "بتصدير حمّام الدّم إلى جميع أنحاء العالم".
واصلت الحكومة البريطانية تشديد عقوباتها ضد الحرس الثوري، إلا أنها تتجنب حتى الآن الدعوات لتصنيفه "منظمة إرهابية" مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى قطع كل الاتصالات مع طهران وإحباط إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
أخبار دولية
لندن
واشنطن
بروكسل
عقوبات
طهران
التالي
بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان
روسيا تعلن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-18
لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله
أخبار لبنان
2023-04-18
لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله
0
أخبار دولية
2023-04-17
واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف في السودان
أخبار دولية
2023-04-17
واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف في السودان
0
أخبار دولية
2023-04-14
واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تهرب مخدر الفينتانيل بين الصين والمكسيك
أخبار دولية
2023-04-14
واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تهرب مخدر الفينتانيل بين الصين والمكسيك
0
أخبار دولية
2023-04-05
طهران ترحّب بدعوة واشنطن إلى دعم حل سياسي في اليمن
أخبار دولية
2023-04-05
طهران ترحّب بدعوة واشنطن إلى دعم حل سياسي في اليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
0
أخبار دولية
23:56
غوتيريش يقترح "طريقا" لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
23:56
غوتيريش يقترح "طريقا" لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
23:51
إسرائيل تحيي "يوم الذكرى" وسط ضغط سياسي داخلي
أخبار دولية
23:51
إسرائيل تحيي "يوم الذكرى" وسط ضغط سياسي داخلي
0
أخبار دولية
23:36
طوكيو تجلي عشرات من مواطنيها وتغلق سفارتها في السودان موقتا
أخبار دولية
23:36
طوكيو تجلي عشرات من مواطنيها وتغلق سفارتها في السودان موقتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
0
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
0
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
0
آخر الأخبار
2023-04-21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-04-21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:47
روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة
0
فنّ
13:45
نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي
فنّ
13:45
نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض capsule صورة عن إبداعات لبنان التي وصلت الى العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض capsule صورة عن إبداعات لبنان التي وصلت الى العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنانيون هاربون من حرب السودان.. "بما تيسّر حمله"
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنانيون هاربون من حرب السودان.. "بما تيسّر حمله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
موسيقى السينما اللبنانية عبر التاريخ: تنوّع وفرادة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
موسيقى السينما اللبنانية عبر التاريخ: تنوّع وفرادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أحداث خلدة لم تنته بصدور الأحكام... والعشائر تدعو الى تدارك تداعياتها قبل فوات الأوان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أحداث خلدة لم تنته بصدور الأحكام... والعشائر تدعو الى تدارك تداعياتها قبل فوات الأوان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
2
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
3
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
4
منوعات
06:40
حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!
منوعات
06:40
حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!
5
فنّ
04:40
نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر
فنّ
04:40
نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر
6
فنّ
04:11
ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً
فنّ
04:11
ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً
7
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
8
فنّ
04:46
معجب يرفض ترك يد نانسي عجرم.. وهي تعلّق: "فيني ارجع آخد ايدي؟" (فيديو)
فنّ
04:46
معجب يرفض ترك يد نانسي عجرم.. وهي تعلّق: "فيني ارجع آخد ايدي؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store