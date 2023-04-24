بلينكن: طرفا النزاع في السودان وافقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء.



وأوضح بلينكن في بيان أنه عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة.