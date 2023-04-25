طوكيو تجلي عشرات من مواطنيها وتغلق سفارتها في السودان موقتا

أعلنت اليابان الثلاثاء أنها استكملت إجلاء جميع رعاياها الراغبين في مغادرة الخرطوم، وأنها أغلقت سفارتها هناك موقتا.



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين: "تم إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا في الخرطوم والذين أملوا بأن يتم إجلاؤهم (...) بمن فيهم أعضاء في السفارة".



وأضاف: "أقلع ما مجموعه 45 شخصا من شرق السودان متجهين إلى جيبوتي في طائرة النقل سي 2 التي أرسلتها" القوات اليابانية.



وكشف أن أربعة يابانيين آخرين تمكنوا أيضا من مغادرة السودان إلى جيبوتي وإثيوبيا بمساعدة فرنسا ومنظمات دولية. وأشار إلى أن ثمانية يابانيين آخرين تمكنوا من مغادرة البلاد بمساعدة باريس.



وبعد ساعات قليلة، أعلن وزير الخارجية الياباني في بيان، أن السفارة باتت مغلقة موقتا بعد إجلاء طاقمها.



وسبق أن أعلنت اليابان أن نحو 60 من مواطنيها موجودون في السودان، قبل أن تقرر إجلاءهم.



وستفتح وزارة الخارجية مكتب اتصال في جيبوتي لمواصلة مساعدة اليابانيين الذين بقوا في السودان والراغبين بأن يتم إجلاؤهم.



ويأتي ذلك فيما تواصلت الإثنين عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان.