إسرائيل تحيي "يوم الذكرى" وسط ضغط سياسي داخلي

بدأ الإسرائيليّون مساء الاثنين الاستعدادات لإحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء، على أن تليه الأربعاء احتفالات بالذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل التي تحلّ وسط انقسامات سياسيّة واجتماعيّة عميقة على خلفيّة إصلاحات قضائيّة تدفع حكومة بنيامين نتانياهو باتّجاه تبنّيها.





وعند الساعة 20,00 (17,00 ت غ) دقّت صافرات الإنذار في البلاد من أجل الوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين سقطوا دفاعا عن إسرائيل.





وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في احتفال رسمي في القدس إنه في هذا العام، وفي خضم الخلاف الذي تشهده البلاد فإن صوت صافرات الإنذار هذا "أقوى وأكثر إيلاما من أي وقت مضى".





أضاف "علينا جميعا، من كل أطياف هذه الأمة، أن نجد ما يربطنا ويوحدنا. ليس مقابرنا فقط".