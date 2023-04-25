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زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

أخبار دولية
2023-04-25 | 00:32
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زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
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زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا على ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأميركية ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الانذار باحتمال حصول تسونامي.
 
     
وحدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20,00 ت غ) قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15,5 كيلومترا على ما أوضحت الوكالة الأميركية.
 
     
ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

أخبار دولية

زلزال

إندونيسيا

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