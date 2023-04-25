كولومبيا "أرغمت" المعارض الفنزويلي غوايدو على مغادرة أراضيها

أعلنت مصادر مختلفة أن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو "أرغم" مساء الاثنين على مغادرة كولومبيا بعد ساعات قليلة على إعلان وصوله إلى هذا البلد للمشاركة في مؤتمر دولي حول فنزويلا.





وقال مصدر في المعارضة طلب عدم الكشف عن اسمه إن بوغوتا "أرغمت" غوايدو على المغادرة مضيفا أن المعارض بات على متن "رحلة تجارية" متوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.