مقتل أربعة كولومبيين وإصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح في المكسيك

قتل أربعة كولومبيين وجرح أربعة آخرون عندما تعرضت سيارتهم عند الحدود الأميركية لإطلاق نار من أفراد منظمة إجرامية في ولاية ساكاتيكاس في شمال المكسيك على ما أعلنت السلطات.



ووقع الهجوم الأحد في فيا دي كوس و"قتل أربعة أشخاص" خلاله بحسب بيان صادر عن السلطات المحلية.



وأوضح مصدر في أجهزة المدعي العام في هذه الولاية طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الضحايا كولومبيون وهم من عائلة واحدة وبين الجرحى فتاتان.



وأكد أحد الناجين للسلطات أنهم كانوا متجهين إلى الحدود الشمالية في محاولة للعبور إلى الولايات المتحدة، على ما أوضح المصدر نفسه.



وقالت السلطات إن الدافع وراء الهجوم هو سرقة الشاحنة الصغيرة التي كان فيها الكولومبيون. لكنهم رفضوا الاذعان للرجال المسلحين الذين أمروهم بالتوقف.



وفي هذه الولاية المكسيكية، ينصب مجرمون حواجز لإرغام سائقي السيارات على التوقف لسرقة مركباتهم.



وينجم العنف في ولاية ساكاتيكاس خصوصا من الخصومة بين كارتل خاليسكو نويفا خينيراسيون وكارتل سينالوا.



وسجلت في المكسيك أكثر من 340 جريمة اغتيال، وفقدان مئة ألف شخص منذ إطلاق حملة على تجار المخدرات في 2006.