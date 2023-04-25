بريطانيا تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان جوا

أعلنت المملكة المتحدة بدء عمليات إجلاء رعاياها جوا من السودان، بعد عشرة أيام من اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعدما شكا عدد منهم من أنهم "تركوا لمصيرهم".



وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، بأن "الرحلات الجوية العسكرية للمملكة المتحدة ستقلع" من خارج الخرطوم و"ستكون متاحة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر بريطانية، والأولوية ستمنح للعائلات مع أطفال و/أو المسنّين أو الأفراد الذين يعانون ظروفا صحية".