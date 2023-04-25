في تركيا... توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب"

أوقف ما لا يقل عن 110 أشخاص الثلاثاء في تركيا في إطار عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.



ونفذت العملية في 21 محافظة في البلاد من بينها دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا واستهدفت محامين وصحافيين، على ما أوضحت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات.