ماكرون: فرنسا أجلت 538 شخصا من السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان حيث تدور معارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأكد ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الاليزيه، أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرّض لإصابة جراء إطلاق نار، الا أن "حياته لم تعد في خطر".