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زيلينسكي يندد بهجوم "همجي" على متحف في كوبيانسك أسقط قتيلاً واحداً على الأقلّ

أخبار دولية
2023-04-25 | 05:42
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زيلينسكي يندد بهجوم &quot;همجي&quot; على متحف في كوبيانسك أسقط قتيلاً واحداً على الأقلّ
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زيلينسكي يندد بهجوم "همجي" على متحف في كوبيانسك أسقط قتيلاً واحداً على الأقلّ

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بهجوم روسي "همجي" على متحف في مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا اعتبره "جريمة حرب" جديدة تسببت بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرة.
      
وقال زيلينسكي على تلغرام: "حتى هذه المرحلة، تبلّغنا مقتل موظف في المتحف وإصابة عشرة أشخاص"، منتقدًا الروس الذين "يقتلون الأوكرانيين بأساليب همجية".
      
وأكد أنه "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".
     
وقال: "سيُحاكم جميع مرتكبي جرائم الحرب وسيحصل ذلك بلا رحمة".
      
وأضاف زيلينسكي: "قُصف متحف تاريخ محلي" بوسط مدينة كوبيانسك قرب جبهة القتال في شمال شرق أوكرانيا.
     
وفي مقطع فيديو قصير نشره زيلينسكي على تلغرام، يظهر مبنى مدمر ونوافذ محطمة وحطام على الأرض.
      
وقال الرئيس الأوكراني: "تقوم الدولة الإرهابية بكلّ ما في وسعها لتدميرنا بشكل كامل"، مضيفًا: "علينا أن نردّ وسوف نفعل ذلك".
      
وأشار مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك على تلغرام إلى أن الهجوم الروسي نُفّذ باستخدام صاروخ سوفياتي الصنع من طراز "إس-300".
      
وقبل الحرب، كان أكثر من 25 ألف شخص يقيمون في مدينة كوبيانسك البعيدة حوالى مئة كيلومتر عن مدينة خاركيف. استولت القوات الروسية على كوبيانسك في أولى أيام الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها في أيلول بعد هجوم مضاد خاطف.
      
لكن قوات موسكو التي تلقت تعزيزات مع تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، عادت للهجوم في بداية العام الحالي في هذه المنطقة، ما أثار خوف السكان.
      
وفي مطلع آذار، أمرت أوكرانيا بإجلاء الفئات الضعيفة من سكّان مدينة كوبيانسك والمناطق المجاورة لها في شمال شرق البلاد مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا مجددًا على المدينة.

أخبار دولية

زيلينسكي

هجوم

متحف

كوبيانسك

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