الأمم المتحدة: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان الى تشاد وجنوب السودان

أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خشيتها من أن تدفع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لفرار ما يصل الى 270 ألف شخص نحو تشاد وجنوب السودان.



وقالت ممثلة المفوضية في تشاد لاورا لو كاسترو، إن 20 ألف لاجئ وصلوا الى هذا البلد، ويتوقّع أن يتبعهم 100 ألف آخرين "في أسوأ الحالات". أما في جنوب السودان، ترجّح التقديرات الأممية دخول ما يصل الى 170 ألف شخص، بينهم 125 ألفا من جنوب السودانيين الذين سبق لهم اللجوء الى الجار الشمالي.