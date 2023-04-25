منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي" بعد احتلال مقاتلين مختبرا في السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد في اتصال عبر تقنية الفيديو، إن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، ما يشكّل خطرا بيولوجيا مرتفعا جدا"، مشيرا الى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.