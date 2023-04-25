أوكرانيا أجلت 138 شخصا من السودان بينهم 87 من رعاياها

أعلنت أوكرانيا أنها أجلت 138 شخصا من بينهم 87 من رعاياها من السودان إلى مصر بعد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع اسفرت عن سقوط مئات القتلى منذ عشرة أيام.



وقالت دائرة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع: "تم انقاذ 138 مواطنا في المجموع" بينهم "87 أوكرانيا غالبيتهم خبراء في الطيران من طيارين وفنيين وأفراد عائلاتهم" فضلا عن "مواطنين من جورجيا والبيرو"، موضحة أن هؤلاء الأشخاص "باتوا الآن في مصر".