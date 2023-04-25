أوكرانيا تندد بـ"نفاق" لافروف في الأمم المتحدة

أوكرانيا تندد بـ"نفاق" لافروف في الأمم المتحدة

ندد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء بـ"نفاق" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خلفية تصريحات له في الأمم المتحدة بشأن حماية ميثاق الأمم المتحدة.



وقال بودولياك في تغريدة: "عرض نفاق متقن، يترأس لافروف مجلس الأمن الدولي مبررًا الحرب والقتل الجماعي والدمار الكامل"، وأكد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس صحة التغريدة.















