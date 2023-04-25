وزير الخارجية البريطاني سيحض على عدم إعتماد سياسة العزل حيال الصين

وزير الخارجية البريطاني سيحض على عدم إعتماد سياسة العزل حيال الصين

سيحض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء على تفادي سياسة العزل حيال الصين وتجنب الحديث عن "حرب باردة جديدة"، في خطاب يرسم السياسة الخارجية للحكومة حيال بكين.



وسيدعو كليفرلي في الخطاب المقرر في لندن ويحدد الخطوط العريضة لسياسة حكومة ريشي سوناك حيال الصين بعد مراجعتها إلى إنخراط بناء مع بكين يشمل القضايا الدولية الرئيسية.



لكن وزير الخارجية سيتعهد كذلك تعزيز الأمن القومي في مواجهة تنامي قدرات بكين العسكرية والتعاون مع الحلفاء.



وسيقول كليفرلي وفق مقتطفات من الخطاب: "سيكون من الواضح والسهل، وربما حتى المرضي، بالنسبة إلي، أن أعلن حربًا باردة جديدة وأن أقول إن هدفنا هو عزل الصين".



وسيضيف إن "ذلك واضح، سهل، مرضٍ، وخاطئ. لأن الأمر سيكون خيانة لمصلحتنا الوطنية وسوء فهم للعالم المعاصر".