رئيس جنوب إفريقيا يقول إن الحزب الحاكم يطالب بانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية

رئيس جنوب إفريقيا: الحزب الحاكم يطالب بانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية



أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الثلاثاء أن حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم الذي يتزعمه يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أسابيع من إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال رامابوزا في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس فنلندا: "نعم، الحزب الحاكم اتخذ هذا القرار بأنه من الأفضل أن تنسحب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية".