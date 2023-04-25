بدء محادثات سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي أورومو في زنجبار

محادثات سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي أورومو في زنجبار



باشرت الحكومة الإثيوبية وجيش تحرير أورومو الثلاثاء أولى محادثات السلام في زنجبار في تنزانيا، بحسب ما اعلن متحدث.



وقال المتحدث باسم جيش تحرير أورومو أودا تاربي لوكالة فرانس برس "بدأت مفاوضات في الصباح في زنجبار. هذه المحادثات الأولية تهدف لوضع أسس لمحادثات أكثر شمولا في المستقبل القريب جدا".



وأكد تاربي أن "التركيز هنا هو بناء جو من الثقة وتوضيح مواقف" كل جانب، مشيرا الى أن "حكومتي كينيا والنروج تعملان كوسيطين".



ولم يكن بالإمكان التواصل مع الحكومتين على الفور.



ولم ترد السلطات الفدرالية الإثيوبية على طلب فرانس برس التعليق.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أعلن مساء الأحد عن بدء مفاوضات السلام.



جاءت تصريحات الرئيس الإثيوبي في حفل جمع المشاركين ورعاة عملية السلام في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا حيث أنهى اتفاق سلام أبرم في الثاني من تشرين الثاني نزاعا استمر سنتين بين الحكومة الفدرالية والسلطات الإقليمية التي شنّت تمردا.



ويقاتل جيش تحرير أورومو الحكومة الفدرالية الإثيوبية منذ انشقاقه العام 2018 عن جبهة تحرير أورومو تزامنا مع تخليها عن العمل المسلح.



تشير التقديرات إلى أن جيش تحرير أورومو كان يعدّ آلاف العناصر في العام 2018، وقد ازداد عديده بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن المراقبين يعتبرون أنه غير منظم ومسلح بما يكفي ليمثل تهديدًا جديا للسلطة الفدرالية.



الوضع في أوروميا ضبابي إلى حد بعيد، إذ يشهد الإقليم صراعات سياسية داخلية ونزاعات على الأراضي وعداوات محليّة.



وقعت في أوروميا مجازر إتنيّة في السنوات الأخيرة لم تتم معرفة مرتكبيها بوضوح، لا سيما في منطقة ووليغاس النائية في أقصى الغرب حيث استُهدفت أساسا إتنية الأمهرة التي تمثّل أقلية في المنطقة.



وحملت حكومة أبيي أحمد مرارا جيش تحرير أورومو مسؤولية تلك المذابح، وهو ما تنفيه الجماعة.



وتُتهم الحكومة بتبني سياسة قمع شديد يغذي استياء أورومو من السلطة الفدرالية في أديس أبابا.



ويطالب أورومو والأمهرة، وهما أكثر إتنيّات إثيوبيا عددا، بأراض تقع عند الحدود بين إقليميهما.



تعاني إثيوبيا صراعات محلية كثيرة تدور غالبًا على خلفيات إتنيّة ومطالبات بالأراضي منذ تولي أبيي السلطة في عام 2018 بعد ثلاثة عقود من حكم تحالف تهيمن عليه أقلية تيغراي، أطيح اثر تظاهرات شعبية بدأت في منطقتي أوروميا وأمهرة.

