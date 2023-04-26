حريق يدمر قرية روسية ويخلّف قتيلا

قُتل شخص واحترق نحو مئة منزل في قرية بجبال الأورال الروسية الثلاثاء إثر اندلاع حريق لا تزال أسبابه مجهولة حسب خدمات الطوارئ.





وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام "في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران وسُجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض".





ولم تحدد سبب الحريق لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة الثلاثاء.