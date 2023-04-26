إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.





ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار تبدو نتائجها غير محسومة.