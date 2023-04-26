مؤتمر حول فنزويلا في بوغوتا ... إلى ماذا خلُص؟

بمبادرة من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اجتمعت نحو عشرين دولة في كولومبيا لمحاولة استئناف الحوار في فنزويلا المجاورة بين حكومة نيكولاس مادورو ومعارضيها، في مؤتمر شهد على وجود "مواقف مشتركة" من دون أن يتمخض عن نتيجة ملموسة.



وبالنسبة إلى بوغوتا، يهدف هذا المؤتمر إلى إحياء المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة والتي بوشرت في مكسيكو في 2021 قبل أن تبلغ حائطا مسدودا في تشرين الثاني.



وتواصل الاجتماع كل فترة بعد الظهر خلف أبواب مغلقة في وزارة الخارجية في بوغوتا، بحضور العديد من المبعوثين الأميركيين الخاصين، بمن فيهم نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فينر، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



وفي نهاية المناقشات، أكد الدبلوماسيون الحاجة إلى وضع جدول انتخابي يتيح إجراء انتخابات حرة وشفافة مع توفير كل الضمانات لجميع الفاعلين الفنزويليين عام 2024، حسبما صرح وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا.



وحددت الوفود "مواقف مشتركة" بشأن احتمال "رفع العقوبات المختلفة المفروضة على فنزويلا"، وفقا لما قال ليفا الذي لم يحدد إذا ومتى ستستأنف مفاوضات مكسيكو المباشرة بين أطراف الأزمة الفنزويلية.



ولم يوضح الوزير ما إذا كانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد التزمت برفع هذه العقوبات، مؤكدا أن الرئيس بترو سيعقد "سريعا" قمة جديدة مع الضيوف أنفسهم "لمتابعة تطور ما تم التوصل إليه" الثلاثاء.



وفي بيان نشرته خارجيتها، قالت الحكومة الفنزويلية من جانبها إنها أخذت "علما بالمداولات التي جرت" خلال المؤتمر، مشددةً على "الضرورة الملحة" لرفع العقوبات.