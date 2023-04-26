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بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أيار
أخبار دولية
2023-04-26 | 01:42
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بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أيار
يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن قمة مجموعة السبع من 19 إلى 21 أيار في هيروشيما في اليابان، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع خصوصا إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتي الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى طاقة نظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان.
ويتوجه الرئيس الديموقراطي أيضا إلى سيدني في 24 أيار لحضور قمة "الرباعية" (تحالف كواد) التي تجمع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.
وسيناقش رؤساء دول وحكومات هذه البلدان الأربعة سبل "تعميق تعاونهم في مجال التقنيات المتطورة الجديدة والبنية التحتية والصحة العالمية والتغير المناخي" وسواها من المواضيع الأساسية بالنسبة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ حسب جان بيير.
أخبار دولية
البيت الابيض
مجموعة السبع
اليابان
بايدن
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