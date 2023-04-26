المبعوث الأممي يندد أمام مجلس الأمن بالهجمات على المدنيين السودانيين

ندد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس بـ"تجاهل قوانين الحرب وقواعدها" في الصراع الدائر في هذا البلد والذي شهد استهداف مدنيين ومستشفيات.



وقال، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الطرفين المتحاربين يتقاتلان في تجاهل لقوانين الحرب وقواعدها وهاجما مناطق مكتظة بالسكان دون اعتبار للمدنيين أو المستشفيات أو حتى لمركبات تنقل جرحى ومرضى.



ورأى بيرتيس أن لا مؤشر واضحا حتى الآن على أن أيا من (الطرفين) مستعد للتفاوض حقا، وهو ما يشير إلى أنهما يعتقدان أن النصر العسكري ممكن. وهذه حسابات خاطئة. حتى لو انتصر أحد الطرفين فإن السودان سيخسر.



وشدد المسؤول الأممي على أن المعارك "سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها".