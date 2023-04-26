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ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

أخبار دولية
2023-04-26 | 03:39
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ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق
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ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

اعترضت ألمانيا وبريطانيا ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني الأربعاء. 
 
وأعلنت القوات الجوية الألمانية على تويتر أنه تم اعتراض طائرات استطلاع. تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيهًا لتحديد ثلاث طائرات عسكرية. 

وحلقت طائرتان من طراز +سو-27 فلانكرز+ وأخرى من طراز +إيل-20+ من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".

أخبار دولية

ألمانيا

طائرات عسكرية روسية

بحر البلطيق

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