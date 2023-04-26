مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني في هجوم مسلّح في شمال إيران

قُتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح تم اعتقاله، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وكان آية الله عباس علي سليماني واحدًا من 88 عضوًا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.