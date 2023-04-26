لندن تدعو إلى "عدم المسّ بالقيم البريطانية" في المفاوضات مع دول الخليج لاتفاق التجارة الحرة

شدد النواب البريطانيون في تقرير برلماني الأربعاء على ضرورة "عدم المسّ بالقيم البريطانية" في مفاوضات لندن مع دول الخليج بشأن اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





وأعربت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية عن مخاوفها "بشأن حقوق الإنسان والمعايير البيئية الضعيفة"، داعية "الحكومة إلى ضمان عدم المساس بقيم المملكة المتحدة والتزاماتها" في حال التوصل إلى اتفاق في المستقبل، بحسب بيان.