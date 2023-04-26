بسبب المرض... إردوغان يلغي أنشطته المقررة للأربعاء

إردوغان: اليوم سأرتاح في المنزل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.



وكتب إردوغان (69 عامًا) على حسابه الرسمي على تويتر: "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".