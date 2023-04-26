الجيش السوداني يؤكد احتجاز البشير في مستشفى نقل اليها قبل بدء الحرب

أعلن الجيش السوداني في بيان، أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نقل اليه من السجن قبل اندلاع القتال في 15 نيسان في الخرطوم.



وقال البيان الذي جاء بعد إعلان مساعد سابق للبشير، أحمد هارون، فرارهم من سجن كوبر، أن البشير كان بين مجموعة "من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية".