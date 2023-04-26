الكرملين يهدّد بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة "موقتة" لأصولها في روسيا

حذّر الكرملين من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة موقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي "فورتوم" و"يونيبر".



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين أنه إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج.