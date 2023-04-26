عبد اللهيان في سلطنة عمان: الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران بنّاء ومثمر

أشار وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، الذي يزور سلطنة عمان، إلى أن الدور العماني لرفع العقوبات عن إيران بنّاء ومثمر.



والتقى عبد اللهيان، الذي وصل إلى عمان يوم الثلاثاء، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وكان بحث في قضايا وملفات إقليمية ودولية منها القضية الفلسطينية والمصالحة اليمنية، والوضع الحالي في السودان.