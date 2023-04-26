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موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيًا روسيًا

موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيًا روسيًا



أعلنت روسيا طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 موظفًا في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف نيسان، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الغزو لأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النروجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه "في إطار إجراءات انتقامية"، معبّرة عن "احتجاجها الشديد" على طرد النروج دبلوماسيين روس.



