الرئيس الصيني يتصل بنظيره الأوكراني للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

الرئيس الصيني يتصل بنظيره الأوكراني للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي



أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.



وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية "شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.