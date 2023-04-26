الحكومة الفرنسية تؤجل طرح قانون حول الهجرة وتنشر عددا إضافيا من الدرك على الحدود الايطالية

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُقدّم على الفور لعدم توفر الأغلبية، مشيرة إلى تعبئة "150 شرطيًا ودركيًا إضافيًا" رغم ذلك على الحدود مع إيطاليا.



وقالت بورن خلال تقديمها خارطة طريق خاصة بحكومتها: "اليوم، لا توجد أغلبية للتصويت على مثل هذا النص"، ما يؤجّل الطرح المفترض للنص بخطوطه العريضة إلى الخريف.



ولإثبات أن الحكومة تعمل على هذه "الأولوية" بدون انتظار قانون، أعلنت تعبئة "150 شرطيًا ودركيًا إضافيًا" على الحدود الإيطالية "اعتبارًا من الأسبوع المقبل"، لمواجهة "ضغوط الهجرة المتزايدة".