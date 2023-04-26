زيلينسكي يقول إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهما" مع شي جينبينغ

زيلينسكي يقول إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهما" مع شي جينبينغ



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.



وكتب زيلينسكي في تغريدة أكّد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية صحّتها لوكالة فرانس برس "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.