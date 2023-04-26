موسكو تتهم كييف بـ"تقويض مبادرات السلام" بعد اتصال شي بزيلينسكي

اتهمت روسيا اليوم، أوكرانيا بـ"تقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الصيني شي جينبينغ حليف الكرملين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام".