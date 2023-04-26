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بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى "بمبادرة من الجانب الأوكراني"
أخبار دولية
2023-04-26 | 08:50
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بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى "بمبادرة من الجانب الأوكراني"
أعلنت الحكومة الصينية أن المكالمة بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمت بمبادرة من كييف.
وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحافي، أوضح يو جون ممثل وزارة الخارجية الصينية أن هذه المحادثة، غير المسبوقة منذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022 جرت "بمبادرة من الجانب الأوكراني".
أخبار دولية
بكين
اتصال
شي جينبينغ
زيلينسكي
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