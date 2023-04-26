زيلينسكي يعين سفيرا لأوكرانيا في الصين بعد محادثته الهاتفية مع شي جينبينغ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعيين وزير سابق سفيرا لدى الصين بعد أول محادثة هاتفية مع الرئيس شي جينبينغ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأفاد مرسوم صدر عن الرئاسة بأن زيلينسكي عيّن بافلو ريابيكين (57 عاما) وزير الصناعات الاستراتيجية السابق سفيرا لأوكرانيا في الصين. وكان هذا المنصب شاغراً منذ شباط 2021.