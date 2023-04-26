الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء في مدريد أن "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"، مؤكدا أن مفاوضات السلام لها الاولوية.



وقال الرئيس البرازيلي الذي يزور اسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز: "لا يفيد أبدا تحديد الطرف المحق والطرف الخاطىء (..) ما يجب القيام به هو إنهاء هذه الحرب".



وأضاف: "لا أحد يمكنه الشك في أن البرازيليين يدينون انتهاك روسيا لأراضي اوكرانيا. وهذا الخطأ وقع وبدأت الحرب".



وتابع لولا أن "لا أحد يقول "السلام" غيري كما لو كنت وحدي في الصحراء".



من جانبه، رحب سانشيز الأربعاء بـ"انخراط" لولا من أجل السلام ولكنه أكد أنه "في هذه الحرب كان هناك معتد وضحية للهجوم"، مشيرا إلى أن أوكرانيا "تقاتل من أجل سيادتها الوطنية وحريتها".



ويريد لولا الذي عاد إلى السلطة بعدما حكم البرازيل بين 2003 و2010، وضع بلاده في قلب الاحداث الجيوسياسية العالمية ويحاول أن يلعب دورا متوازنا منذ بداية ولايته الجديدة.



وزار في شباط واشنطن للقاء نظيره الاميركي جو بايدن في البيت الابيض، ومؤخرا الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل.



لكن لولا اثار جدلا كبيرا بعدما أعلن في بكين أن على واشنطن التوقف عن "تشجيع الحرب" في أوكرانيا وعلى الاتحاد الاوروبي أن "يبدأ بالحديث عن السلام".



انتقدت واشنطن بشدة هذه التصريحات واتهمته بـ"تكرار الدعاية الروسية والصينية".



كذلك، أكد الرئيس البرازيلي مجددا أن البلدين يتحملان مسؤولية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في شباط 2022.