بولسونارو يخضع لاستجواب من الشرطة الفدرالية بشأن اعمال شغب ارتكبها أنصاره

خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو صباح الأربعاء لاستجواب من قبل الشرطة الفدرالية حول دوره في اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا بحسب ما أعلن مصدر شرطي لوكالة فرانس برس.



وكان قاض بالمحكمة العليا البرازيلية أمر في منتصف نيسان باستجواب بولسونارو للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي.



ووصل الرئيس السابق إلى مقر الشرطة الفدرالية في سيارة ذات نوافذ مظللة، بحسب فرانس برس.



وهُزم بولوسنارو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وغادر البرازيل في 30 كانون الأول، قبل يومين على تنصيب منافسه.



واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقارّ السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني، ودمّروا مكاتب وخرّبوا أعمالاً فنّية ودعوا الجيش للتدخّل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.



وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولّي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات تشرين الأول الماضي.



وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من كانون الثاني 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.



وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 آذار، متعهّداً معارضة حكومة لولا.