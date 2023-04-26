أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة بسبب النزاع الدائر في السودان.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "في العاصمة الخرطوم 61% من المنشآت الصحية مغلقة و6 % فقط تعمل بشكل طبيعي".