منظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر على الصحة العامة جراء سيطرة مسلحين على مختبر في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تجري "تقييما معمقا للمخاطر" الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر تتواجد فيه عينات معدية جدا مثل الحصبة.وقال مايكل راين المكلف برنامح منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ خلال مؤتمر صحافي في جنيف "الفريق على الأرض فضلا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييما معمقا للمخاطر".