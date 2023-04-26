الرئيس الكوري الجنوبي: السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال اثبات القوة وليس "النوايا الحسنة"

الرئيس الكوري الجنوبي: السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال اثبات القوة وليس "النوايا الحسنة"



أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول في البيت الأبيض أن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال اثبات القوة مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.



وأكد وون خلال مؤتمر صحافي أنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن على أن "تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر".

