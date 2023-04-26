الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن يعتبر ترامب "خطرا" على الديموقراطية الأميركية

أخبار دولية
2023-04-26 | 14:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن يعتبر ترامب &quot;خطرا&quot; على الديموقراطية الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن يعتبر ترامب "خطرا" على الديموقراطية الأميركية

بايدن يعتبر ترامب "خطرا" على الديموقراطية الأميركية

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديموقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.
      
وأكد بايدن أنه يدرك تماما "الخطر الذي يمثّله ترامب على ديموقراطيتنا"، مؤكدا أن سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

بايدن

ترامب

الديموقراطية الأميركية

LBCI التالي
ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق
المبعوث الأممي يندد أمام مجلس الأمن بالهجمات على المدنيين السودانيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-05

ترامب أخلي سبيله.. ويهاجم بايدن

LBCI
أخبار دولية
2023-04-04

البيت الأبيض: مثول ترامب أمام القضاء "ليس أولوية" لبايدن

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-31

بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على إتهام ترامب

LBCI
أخبار دولية
01:42

بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما في أيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:48

الرئيس الكولومبي يجري تعديلًا يشمل سبعة وزراء

LBCI
أخبار دولية
17:23

المركز الثقافي الروسي في قبرص تضرر بشدة جراء حريق

LBCI
أخبار دولية
17:15

مقتل صحافي أوكراني يعمل لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية

LBCI
أخبار دولية
17:06

واشنطن تؤكد أنها لم تؤد أي دور في قتل طالبان لمخطط هجوم مطار كابول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:51

محكمة برازيلية تقضي بتعليق إستخدام تلغرام

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-12

"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": جنبلاط طرح ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية.. وتنبّهوا من "وشوشات السفارات"

LBCI
فنّ
2023-04-13

منصة "ماكس" الجديدة تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني مقتبس من قصص هاري بوتر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:04

إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الصفحة الأخيرة لبيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إطلاق صندوق لتشجيع الإنتاج السينمائي اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ماذا يفعل رأس الديبلوماسية الإيرانية في مسقط؟

LBCI
أخبار لبنان
13:49

عبد اللهيان وصل إلى بيروت: الزيارة هي لتأكيد دعم ايران القوي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فضيحة مبنى تاتش الشهير: الفارق بين كلفة المبنى والقيمة الحقيقية له أكثر من ٥٠ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الجيش محصّن سياسيًا... لتطبيق القانون بحق أي مرتكب أو مخالف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كابيتال كونترول مصرف لبنان لم يدرس بعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل

LBCI
فنّ
05:31

نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!

LBCI
امن وقضاء
06:38

نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة

LBCI
امن وقضاء
02:58

سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
منوعات
11:39

عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)

LBCI
فنّ
05:04

رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج

LBCI
فنّ
05:32

شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة