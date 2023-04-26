بايدن يعتبر ترامب "خطرا" على الديموقراطية الأميركية

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديموقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.وأكد بايدن أنه يدرك تماما "الخطر الذي يمثّله ترامب على ديموقراطيتنا"، مؤكدا أن سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.