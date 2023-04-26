محكمة برازيلية تقضي بتعليق إستخدام تلغرام

قضت محكمة برازيلية الأربعاء بتعليق العمل بـ"تلغرام" بعدما أحجمت الشركة المالكة له عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على هذا التطبيق.وفرضت المحكمة على تلغرام غرامة تناهز 198 ألف دولار يوميًا "لعدم الإمتثال"، وأمرت بـ"التعليق الموقت لنشاطاته"، وفق ما أفاد وزير العدل فلافيو دينو في فيديو إلى الصحافيين.وقال: "ثمة مجموعات تطلق على نفسها إسم "الجبهة المعادية للسامية" و"الحركة المعادية للسامية" تنشط على هذه الشبكات، ونعرف أن هذا الأمر هو في صلب العنف الممارس ضد أطفالنا"، في إشارة إلى موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.