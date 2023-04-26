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بداعي المرض... إردوغان يلغي أنشطته المقررة الخميس

أخبار دولية
2023-04-26 | 15:59
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بداعي المرض... إردوغان يلغي أنشطته المقررة الخميس
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بداعي المرض... إردوغان يلغي أنشطته المقررة الخميس

بداعي المرض... إردوغان يلغي أنشطته المقررة الخميس

ألغى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المصاب بإنفلونزا المعدة أنشطته المقررة لليوم الثاني تواليًا، وفق ما أعلن حزب العدالة والتنمية الأربعاء، في خضم حملته للفوز بولاية جديدة في الإنتخابات المقررة في 14 أيار.
     
وأفاد نائب رئيس الحزب الحاكم إركان كانديمير عبر تويتر بأن إردوغان ألغى أنشطته الخميس التي كانت تشمل تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيخلد إلى الراحة الأربعاء.
 

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