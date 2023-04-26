واشنطن تؤكد أنها لم تؤد أي دور في قتل طالبان لمخطط هجوم مطار كابول

واشنطن تؤكد أنها لم تؤد أي دور في قتل طالبان لمخطط هجوم مطار كابول

نفى البيت الأبيض الأربعاء ضلوع واشنطن في قتل حركة طالبان الأفغانية، العقل المدبر للهجوم الإنتحاري على مطار كابول خلال الإنسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من البلاد في 2021.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي: "ليست لدينا أي علاقة بذلك"، رافضًا أي تلميحات على أن واشنطن قد تكون قدمت معلومات أو مساعدة من أي نوع كانت، مباشرة أم غير مباشرة، في العملية.



وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن زعيم خلية تنظيم الدولة الإسلامية التي خططت للهجوم قتل على يد طالبان.



وأوضح كيربي في بيان أن الشخص الذي لم يذكر إسمه كان مسؤولًا كبيرًا في تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان ومتورطًا بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل آبي غيت، والآن لم يعد قادرًا على التخطيط أو شن هجمات، في إشارة إلى موقع الهجوم قرب المطار.