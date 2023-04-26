مقتل صحافي أوكراني يعمل لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية

مقتل صحافي أوكراني يعمل لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية

قتل صحافي أوكراني يعمل مساعدًا لحساب صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الإيطالية بنيران قناص في جنوب أوكرانيا، في حين أصيب زميله الإيطالي بجروح، بحسب ما أعلنت الصحيفة الأربعاء.



وقالت الصحيفة: "مراسلنا كورادو زونينو ومساعده بوغدان بيتيك وقعا في فخ نصبه قناصة روس اليوم (الأربعاء) في ضاحية خيرسون، في جنوب أوكرانيا."



وأضافت: "للأسف بوغدان بيتيك فارق الحياة تاركًا زوجته وطفلًا. وأصيب كورادو بكتفه ويتلقى العلاج في خيرسون".



وأكدت أن الصحافيين اللذين غطيا النزاع بشكل مكثف منذ الغزو الروسي كانا يرتديان سترات واقية من الرصاص كتب عليها "صحافة". وكانا بالقرب من جسر خيرسون الرئيسي.



وقال المراسل الإيطالي: "تمت إصابتنا. رأيت بوغدان على الأرض، ولم يكن يتحرك. حاولت مناداته، ولم يجب. ثم زحفت خارج خط النار وركضت حتى قابلت سيارة مدنية. كنت أنزف، نقلوني إلى المستشفى".



وأوضحت الصحيفة أن جثة زميله الأوكراني لم تنتشل بعد بسبب وجود قناصة روس.



وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى أن خدماته والسفارة الإيطالية في كييف بصدد تنظيم عودة كورادو زونينو إلى إيطاليا.