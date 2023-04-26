المركز الثقافي الروسي في قبرص تضرر بشدة جراء حريق

المركز الثقافي الروسي في قبرص تضرر بشدة جراء حريق

تسبب حريق الأربعاء بأضرار جسيمة في المركز الثقافي الروسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا التي تستضيف آلاف الروس بالإضافة إلى لاجئين أوكرانيين، وفقًا لمصادر متطابقة عدة.



وقال المتحدث بإسم رئيس فرق الإطفاء أندرياس كيتيس على تويتر: "المبنى بأكمله تعرض لأضرار جسيمة"، مضيفًا أنه "سيجري تحقيق في أسباب الحريق بالتعاون مع الشرطة، وإذا لزم الأمر مع أجهزة الدولة الأخرى".



وأرسلت خمس سيارات إطفاء إلى وسط نيقوسيا حوالى الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي (10:45 بتوقيت غرينتش).



وقال شهود عيان إنهم رأوا أعمدة دخان ونيران تلتهم المبنى من الخارج. وقال آخرون إنهم سمعوا دوي إنفجارات.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن السفير الروسي لدى قبرص مراد زيازيكوف قوله إنه "ليس هناك ضحايا ويتم درس إحتمالات مختلفة".



وذكرت تاس أن مديرة المركز الثقافي ألينا رادتشينكو قالت إنها سمعت "إنفجارين مدويين" قبيل بدء الحريق. وأكدت رادتشينكو، نقلًا عن شهود عيا،ن أن "زجاجات حارقة ألقيت على المبنى". ولم تؤكد الشرطة القبرصية أو عناصر الإطفاء هذه المعلومات.